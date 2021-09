Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Quad-Fahrer leicht verletzt

Neuried (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein Unfall zu einem leicht verletzten Quad-Fahrer und einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro geführt. Ein 30-jähriger Opel-Fahrer fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Im Langenrot" von der Hauptstraße aus in Richtung Hürsterhof. Im Kreuzungsbereich "Im Langenrot/Trudenweg" missachtete er offenbar einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 20 Jahre alten Quad-Lenker. Beim Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer wurde der Quad-Fahrer über das Auto geschleudert, sein Fahrzeug kam in einem angrenzenden Ackergelände zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Heranwachsende nur leicht verletzt. Die Beamten des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell