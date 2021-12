Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Heimerdingen: Mülleimer durch Feuerwerkskörper in Brand gesteckt

Ludwigsburg (ots)

Im Bereich der Festhalle in der Weissacher Straße in Heimerdingen geriet am Dienstag gegen 16.15 Uhr ein Metallmülleimer in Brand. Ein weiterer Behälter im Bereich des nahegelegenen Schulhofs rauchte stark. Die Freiwillige Feuerwehr Heimerdingen rückte daraufhin mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus und löschte das Feuer. Die Mülleimer wurden vermutlich durch unbekannte Täter mit Feuerwerkskörpern in Brand gesteckt. Möglicherweise kommen hierfür drei Jugendliche in Frage, die von Zeugen beobachteten wurden, wie sie vom Brandort wegrannten. Es handelt sich um drei etwa 14 bis 15-jährige Jugendliche, alle circa 165 bis 175 cm groß. Alle drei trugen Kaputzenpullis, wovon einer auffällig türkis war. Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

