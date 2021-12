Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Jugendlicher nach Sachbeschädigung festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen haben Polizeibeamte am Dienstag einen 14-Jährigen ermittelt, da er im Verdacht steht, eine Sachbeschädigung am Bahnhof in Vaihingen an der Enz begangen zu haben. Gegen 19:35 Uhr beobachtete der Zeuge, wie eine Gruppe aus fünf bis sechs Jugendlichen sich an einem Snackautomaten zu schaffen machte. Bei Eintreffen der Polizei rannten die Jugendlichen davon, konnten aber eingeholt werden. Am beschädigten Automaten, der durch Tritte eingedrückt und leicht aus der Verankerung gerissen wurde, konnten Spuren gesichert werden, die noch ausgewertet werden müssen. Der Zeuge konnte jedoch den 14-Jährigen wiedererkennen. Der entstandene Sachschaden und mögliche Tatbeteiligungen der anderen Jugendlichen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Jugendlichen wieder auf freien Fuß gesetzt.

