Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Katalysator abgebaut und gestohlen

Quakenbrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Straße Kramershagen, geriet am späten Donnerstagabend ein Audi A4 ins Visier von Unbekannten. Anwohner hörten gegen 23.25 Uhr verdächtige Geräusche und beobachteten mehrere Personen, die sich mit Werkzeugen an dem grauen Wagen zu schaffen machten. Die Zeugen alarmierten die Polizei und die Täter flüchteten wenige Minuten später mit zwei Fahrzeugen (einem Transporter und einem dunklen Kleinwagen) in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Als die Beamten eintrafen stellten sie fest, dass die Diebe es auf den Katalysator abgesehen hatten. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell