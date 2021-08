Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Zeugen nach Einbruch in Kiosk gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochabend (19 Uhr) und Donnerstagmorgen (9 Uhr) ist ein Kiosk in der Straße "Dammer Hof" in Visier eines unbekannten Einbrechers geraten. Im Eingangsbereich schlug der Täter mit einem unbekannten Gegenstand eine Scheibe ein und stieg in Kioskinnere. Der Unbekannte durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut und nahm mehrere Tabakwaren sowie ein Mobiltelefon an sich. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebesgutes ist bisher unklar. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Dieb geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327 -2215 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell