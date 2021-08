Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Bersenbrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Textildiscounters an der Robert-Bosch-Straße, ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines schwarzen Opel Insignia Sports Tourer stellte ihr Auto gegen 16.15 Uhr unbeschadet dort ab. Als sie gegen 17 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Heck des Pkw beschädigt und sich unerlaubt entfernt hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich zu melden. Telefon 05439/9690.

