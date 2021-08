Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Westerhausen: Unbekannte stehlen Fahrräder am Bahnhof in Westerhausen - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Melle (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben sich Unbekannte an mehreren Fahrrädern in der Heinrich-Assmann-Straße zu schaffen gemacht. Gegen 1.30 Uhr beobachtete ein Anwohner aus seinem Fenster mehrere verdächtige Personen, die sich im Bereich eines Fahrradständers am Bahnhof Westerhausen aufhielten. Als die Unbekannten plötzlich mehrere dort abgestellte Fahrräder knackten, wählte der Zeuge den Notruf. Die eingesetzten Beamten leiteten unmittelbar eine Fahndung nach den Tätern ein, die sich bereits vom Tatort entfernt hatten und mindestens ein Fahrrad mit sich führten. Die Diebe konnten trotz umfangreicher Suche der eingesetzten Polizisten nicht angetroffen werden. An dem Fahrradständer fanden die Beamten Reste von geknackten Schlössern und zwei verbliebene Zweiräder, die bisher nicht zugeordnet werden konnten. Beide Räder wurden daher von den Beamten sichergestellt. Die Polizei aus Melle sucht nun mögliche Geschädigte, deren Fahrräder zu dem Tatzeitpunkt am Bahnhof in Westerhausen abgestellt waren. Aber auch Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich zu melden. Tel: 05422/920600

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell