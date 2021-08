Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Geldbörse aus SUV gestohlen

Bersenbrück (ots)

An der Feildorter Straße, nahe der Straße Postdamm, geriet in der Nacht zu Dienstag ein VW Tiguan ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter schlugen an dem grauen SUV zwischen 20 und 09.25 Uhr eine Seitenscheibe ein und nahmen aus dem Fahrzeuginneren ein schwarzes Lederportemonnaie mit. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

