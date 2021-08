Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Sprinter angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Melle (ots)

In der Anton-Schlecker-Straße beschädigte ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Mercedes Sprinter und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der blaue Transporter stand in Höhe der Hausnummer 13 auf einem Parkstreifen, als der oder die Flüchtige in der Zeit von 19.30 bis 05.55 Uhr gegen das Fahrzeug stieß und einen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro verursachte. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

