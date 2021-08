Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle "Fahrradfahrende im Straßenverkehr" im Stadtgebiet sowie im Landkreis Osnabrück im Juli 2021

Im Rahmen der schwerpunktorientierten Verkehrssicherheitsarbeit in Niedersachsen, mit der Thematik "Fahrradfahrende im Straßenverkehr", wurden im Juli Schwerpunktkontrollen im Hinblick auf den Radverkehr durchgeführt. Den Beginn stellten am 13.07.2021 das Osnabrücker Stadtgebiet und die Gemeinde Belm dar. Am 21.07.2021 schlossen sind entsprechende Kontrollen im nördlichen Landkreis an, die ihren örtlichen Schwerpunkt in Bramsche und Wallenhorst hatten. In Wallenhorst konzentrierten sich die Polizisten im Ortskern auf die Große Straße, welche von Fahrradfahrern bekanntermaßen stark frequentiert wird. Den Abschluss machte einen Tag später, am 22.07.2021, der Südkreis. Dort lag der Fokus auf den Gemeinden Hagen a.T.W., Hasbergen, Bad Iburg sowie der Stadt Georgsmarienhütte. Bei den Kontrollen wurde das Fehlverhalten gegenüber dem Radverkehr im gleichen Maße beachtet wie das Fehlverhalten von Radfahrenden. Zielrichtung der Kontrollen war es, den Radverkehr für mögliche altersgruppenorientierte Gefahrensituationen zu sensibilisieren und insbesondere auf die Vorteile und Nutzung eines Fahrradhelmes hinzuweisen. In Bezug auf das Fehlverhalten gegenüber dem Radverkehr sowie das Fehlverhalten von Radfahrenden, wurde bei den Verwarnungen versucht, durch Aufklärung eine nachhaltige Wirkung und eine dauerhafte Regelakzeptanz zu erwirken. Bei über zweidrittel der kontrollierten Zweiräder stellte die Polizei Verstöße fest. Die Mehrheit davon bezog sich auf das verbotswidrige Benutzen der Gehwege und das Verwenden eines Mobiltelefons während der Fahrt. Aber auch einige Rotlichtverstöße stellten die Beamten fest. In der Bevölkerung nahmen die Einsatzkräfte eine positive Resonanz wahr. Viele waren den Kontrollen gegenüber friedlich gestimmt und hatten Verständnis für die Maßnahmen der kontrollierenden Beamten.

