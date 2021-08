Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - 23-Jähriger stürzt mit E-Scooter - Jogger leistet Erste Hilfe

Bad Iburg (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr am Montagabend, gegen 19 Uhr, mit einem E-Scooter die Robert-Hülsemann-Straße. Auf der abschüssigen Straße versuchte er in einer Linkskurve vergeblich zu bremsen, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Gebüsch zum Liegen. Der junge Mann zog sich schwere Verletzungen zu und konnte nicht selbständig aufstehen. Ein 45 Jahre alter Jogger wurde auf die Hilferufe des Verletzten aufmerksam und kümmerte sich um den 23-Jährigen. Um den Rettungsdienst zu verständigen hielt er zudem eine Autofahrerin an und bereitete mit den Anwohnern einen Weg für die Rettungskräfte vor. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ein Rettungswagen den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen reagierte die elektronische Handbremse aufgrund eines zu geringen Akkustandes nicht, sodass lediglich die Fußbremse funktionstüchtig war.

