Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 53 Jahre alter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Tannenkamp" wurde am Montagabend ein 53 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 30-Jähriger wollte gegen 18.10 Uhr mit seinem Kleinwagen vom rechten Fahrbahnrand anfahren, übersah dabei den von hinten herannahenden Kradfahrer und erfasste den Mann. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell