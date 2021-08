Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfall auf der Oldendorfer Straße - 77-Jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Melle (ots)

Am Montagmorgen, gegen 08.20 Uhr, befuhr eine 55-Jährige mit ihrem VW Golf die Oldendorfer Straße in Richtung Buer. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße beabsichtigte die ältere Dame nach links abzubiegen. Dabei erfasste sie einen 77-jährigen Radfahrer, der ihr aus der Mühlenstraße kommend auf dem Gehweg entgegenkam. Bei der Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad verletzte sich der Melleraner schwer. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Mann an der Unfallstelle und brachte ihn schließlich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell