Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit leichtverletzer Person - Kradfahrer stürzt im Kreisverkehr

Bünde (ots)

(um) Gegen 14:15 Uhr, am gestrigen Tage (14.06.), stürzte ein 21-Jähriger als er mit seinem Leichtkraftrad in den Kreisel an der Osnabrücker Straße Hansastraße einbog. Der Mann aus Hücker-Aschen wollte die Ausfahrt Richtung Ahle nehmen, da er in Richtung Autohof fuhr. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam es zu diesem Alleinunfall. In diesem Zusammenhang rät die Polizei Herford zu einer vorsichtigen Fahrweise insbesondere in Kreisverkehren und den dortigen Fahrbahnmarkierungen. Diese wenig befahrenen Fahrbahnbereiche sind gerade bei beginnendem Regen durch den teils dort befindlichen Schmutz dann besonders rutschig. Für Zweiradfahrer kann der Kreisel nur mit geringer Geschwindigkeit befahren werden. Der Fahrer des Leichtkraftrades verletzte sich leicht bei diesem Verkerhsunfall und musste zur ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

