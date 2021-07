Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Motorradunfall auf Parkplatzt

Enger (ots)

(um) Gestern (13.07.), gegen 13:10 Uhr, befuhr ein PKW und ein Motorrad den Parkplatz am Hallenbad an der Ringstraße. Der 59-jährige Motorradfahrer fuhr vorraus und parkte sein Leichtkraftrad auf dem Parkplatz und rangierte in einer Parklücke. Zur gleichen Zeit befuhr ein Renaul Twingo, der von einem 18-Jährigen gefahren wurde, den Parkplatz. Beide Fahrzeug gerieten auf dem Parkplatz aneinander, wobei der Motorradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Eine Versorgung der Verletzungen erfolgte durch einen herbei gerufenen Rettungswagen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei zu vorsichtiger Fahrweise auf Parkplätzen. Teils sind Stellen durch geparkte größere Fahrzeuge nicht gut einsehbar, so dass Fußgänger, die zu ihrem PKW unterwegs sind, erst verspätet wahrgenommen werden. Das gleiche gilt für Radfahrer und Motorradfahrer. Auf Parkplätzen gilt daher Schrittgeschwindigkeit.

