Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachbar verjagt Einbrecher- Terrassentür beschädigt

Kirchlengern (ots)

(sls) Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte ein Einbruch am Montagnachmittag (12.07.) in ein Einfamilienhaus in Kirchlengern verhindert werden. Gegen 15.20 Uhr konnte der Nachbar zwei unbekannte Personen auf dem Grundstück an der Straße In der Horst beobachten, wie diese sich an der Tür eines Wintergartens zu schaffen machten. Die Unbekannten versuchten augenscheinlich, in Abwesenheit der Bewohner, mit einem Akkuschrauber oder einer Brechstange die Tür aufzubrechen. Als der Nachbar daraufhin den Garten betrat, um die Täter von ihrem Vorhaben abzuhalten, flüchteten diese vom Grundstück. Nach bisherigen Aussagen fuhren die männlichen Personen mit einem dunklen VW Polo davon. Die flüchtigen Männer trugen zur Tatzeit schwarze Jacken und auch schwarze Masken. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen, dem Fahrzeug oder dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

