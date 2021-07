Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sprengung eines Geldautomaten- Gebäude beschädigt

Rödinghausen (ots)

(sls) Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (13.7.) in Bruchmühlen einen Geldautomaten einer Sparkassenfiliale an der Bruchstraße gesprengt. Gegen 03.42 Uhr ging auf der Leitstelle der Polizei und auch bei der zuständigen Sicherheitsfirma ein Einbruchalarm der Filiale ein. Durch die eingesetzten Beamten konnte bei Eintreffen eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Gebäude wahrgenommen werden. Aufgrund der noch vorhandenen Gefährdung durch mögliches weiteres Sprengmittel, wurde das Gebäude zunächst nicht betreten. Hinsichtlich der Überprüfung einer weiteren Explosionsgefahr erschienen anschließend Kräfte der Feuerwehr am Einsatzort. Nachdem der Vorraum entsprechend gesichert wurde, konnten Kriminalbeamte die Ermittlungen aufnehmen. Durch die Detonationswucht wurde nicht nur der Vorraum der Sparkasse verwüstet, sondern auch der Bankautomat, sowie ein anliegender Büroraum beschädigt. Durch die Täter wurde, nach ersten Ermittlungen, augenscheinlich Gas als Sprengmittel verwendet. Es entstand beträchtlicher Sachschaden im Gebäude. Ob die flüchtigen Täter durch die Sprengung Diebesgut mitnehmen konnten, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Eine anschließende Fahndung nach möglichen Tätern und Fluchtfahrzeugen verlief bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei nimmt weitere Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell