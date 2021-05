Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ehrlicher Finder wird gesucht

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Pfingstwochenende wurde im Briefkasten der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen ein braunes Lederportemonnaie eingeworfen, in welchem sich unter anderem mehrere Scheckkarten und Ausweisdokumente befanden.

Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen bittet nun darum, dass sich diejenige Person, welche die Geldbörse dort eingeworfen / hinterlegt hat, bei ihr meldet.

Die Meldung kann telefonisch unter der Rufnummer 02624 - 94020 oder persönlich bei der Polizeiwache in der Rathausstraße 67 erfolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell