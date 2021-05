Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Langenscheid / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am Samstag, 23.05.21, 19.13 Uhr, kam es auf der B 417 am "Langenscheider Stock" zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrzeugführerin fuhr von Hirschberg Richtung Holzappel und geriet in der für sie langgezogenen Rechtskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie seitlich gegen einen entgegenkommenden PKW, der sich wegen des heftigen Anpralls überschlug. Mit viel Glück wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12500.-

