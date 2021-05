Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Aufbruch mehrerer Firmenfahrzeuge auf Gelände einer Metallbaufirma ***Zeugen gesucht***

Görgeshausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 21.05.2021/22.05.2021 in der Zeit von 17:00 bis 05:45 Uhr brachen unbekannte Täter drei Firmenfahrzeuge einer Metallbaufirma, welche entlang der Landstraße 325 in 56412 Görgeshausen gelegen ist, auf. Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände der Firma in der Straße In der Neuwiese 2 in 56412 Görgeshausen abgestellt. Es wird vermutet, dass die Täter zuvor über das Zugangstor oder die Umzäunung auf das Gelände gelangten. An allen drei Fahrzeugen wurden die Seitenfenster eingeschlagen um an die Verriegelung der Firmenfahrzeuge zu gelangen. Anschließend wurden Werkzeuge aus den Fahrzeugen entwendet. Personen, die in der obigen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen.

