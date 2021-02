Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Einbruch in Baumaschinenfirma

Celle (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Verkaufshalle einer Baumaschinenfirma in der Celler Straße. Hier entwendeten sie unter anderem diverse Freischneider und Kettensägen. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell