POL-OS: Menslage - Lagerhalle von Einbrechern heimgesucht

Eine Lagerhalle an der Quakenbrücker Landstraße, zwischen dem Bruchweg und der Trentlager Straße, geriet zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Montagnachmittag (16 Uhr) ins Visier von Unbekannten. Um ins Innere der Halle zu gelangen, machten sich der oder die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Sie stahlen einen Kompressor und Werkzeug und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei in Quakenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05431/907760 entgegengenommen.

