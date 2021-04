Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall auf B 251 bei Habichtswald-Dörnberg lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitagnachmittag ist es gegen 13:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 251 zwischen Kassel und Habichtswald-Dörnberg gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatte sich der Unfall auf der Bundesstraße kurz vor dem Ortseingang ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine 85-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel mit ihrem Skoda in Richtung Dörnberg unterwegs und hatte dort offenbar drei Fahrzeuge überholt. Beim Einscheren vor den überholten Fahrzeugen erfasste der Skoda aus noch unbekannten Gründen den 36-jährigen Radfahrer aus Kassel, der daraufhin zu Fall kam und schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Kasseler Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Der Skoda wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der B 251 zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

