Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort

ViersenViersen (ots)

Am frühen Morgen des 1. Weihnachtsfeiertages, gegen 03:40 Uhr, meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall an der Gladbacher Straße/Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Der Zeuge beobachtet wie ein PKW, besetzt mit vier Personen gegen einen Fahnenmast gefahren ist. Alle vier Insassen sind dann ausgestiegen und haben sich den verursachten Schaden angeschaut. Danach sind sie wieder eingestiegen und mit dem PKW, einem grauen VW Polo, in Richtung Freiheitsstraße geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug an der Freiheitsstraße/Brüsseler Allee angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich jedoch nur noch zwei Personen. Dem Fahrzeugführer, ein 23jähriger Mann aus Viersen, wurde aufgrund einer hohen Alkoholisierung auf polizeilicher Anordnung eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da er keinen besaß. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Wer den Verkehrsunfall ebenfalls beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat bei der Polizei Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen./ fd (1130)

