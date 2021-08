Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec-Diebstahl am Kamp

Am Kamp erbeuteten Unbekannte am Montag ein Pedelec der Marke Cube, Modell Cross Hybrid. Das blau-schwarze 26-Zoll-Fahrrad stand angeschlossen an der Metallstange einer dortigen Treppe, als sich der oder die Täter zwischen 15.15 und 18 Uhr an dem Schloss zu schaffen machten und das Pedelec mitnahmen. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240.

