Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Pizzeria von Einbrechern heimgesucht

Dissen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Pizzeria in der Straße "Am Karlsplatz, erbeuteten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch Bargeld und ein Rennrad. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 21.30 und 11 Uhr über ein Seitenfenster Zutritt zu dem Lokal und entwendeten aus einer Geldbörse Bargeld. Weiterhin begaben sich die Einbrecher in den Keller des Gebäudes und nahmen ein auffälliges, schwarzes Carbon-Rennrad mit. Das Zweirad ist mit Wendepedalen und in beiden Rädern mit Windschutzstreifen ausgestattet. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell