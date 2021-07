Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Geldbörse entwendet;Bad Fallingbostel: Verkehrsunfall auf der Autobahn führt zu Verkehrsbehinderungen

Heidekreis (ots)

06.07. / Geldbörse entwendet

Schwarmstedt: In einem Discounter in Schwarmstedt Am Mönkeberg wurde am Dienstag zwischen 11:45 und 12:00 Uhr einer Kundin ein rotes Portemonnaie aus der Tasche entwendet. Es entstand ein Schaden von 250,- Euro. Der 55-Jährigen Geschädigten fiel im Nachhinein ein, dass sich in ihrer Nähe ein Pärchen mit Kleinkind auffällig verhalten habe. Der ca. 30 Jahre alte Mann sei ca. 180 cm groß und schlank, habe einen leichten Bart und dunkles, wuscheliges Haar. Seine 30-35-jährige Begleiterin habe etwa schulterlange blond-braune Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Auf dem Rücken trug sie ein ca. 1-2-jähriges Kind in einer Kindertrage. Die Polizei Schwarmstedt bittet um Hinweise unter Tel.: 05071/800350.

07.07. / Verkehrsunfall auf der Autobahn führt zu Verkehrsbehinderungen

Bad Fallingbostel: Gegen 13:50 Uhr kam es am Mittwoch auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall. Der 86-jährige Fahrer eines Wohnmobils aus Rastatt war beim Überholen eines Krankentransporters aus der Region Hannover ins Schleudern geraten, hatte den Kleinbus gestreift und war auf der Fahrzeugseite zum Liegen gekommen. Sowohl der Fahrer als auch dessen 75-jährige Frau wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Die Besatzung des Krankentransporters konnte nach Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs ihren Krankentransport weiter fortsetzen. Zwecks Reinigung der Fahrspuren musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg für vier Stunden voll gesperrt werden. Das führte auf der Umleitungsstrecke in Bad Fallingbostel zu erheblichen Behinderungen.

