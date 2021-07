POL-HK: Schneverdingen: Polizei sucht jungen Fahrradfahrer; Schneverdingen: Parkplatzunfall - Verursacher flüchtig; Soltau: Mit Fahrrad ohne Licht unterwegs - Strafanzeige folgt

Polizeiinspektion Heidekreis

05.07 / Polizei sucht jungen Fahrradfahrer

Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht einen Fahrradfahrer, der an einem Verkehrsunfall vom 05. Juli 2021 beteiligt war: Die Fahrerin eines Opel Astra bog gegen 14.55 Uhr aus der Schröderstraße kommend nach rechts in die Bahnhofstraße ein, nachdem zuvor die Bahnschranken unten waren und sie anschließend vorgelassen wurde. Dabei achtete sie nicht auf den Vorrang eines Fahrradfahrers, der den linksseitigen Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. Es kam im Einmündungsbereich zum Unfall, bei dem der junge Fahrradfahrer gegen die rechte Fahrzeugseite fuhr und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Der Junge ist etwa 13 bis 14 Jahre alt und trug einen Fahrradhelm. Die Polizei Schneverdingen bittet den Junge sowie Zeugen des Unfalls sich unter 05193/982500 zu melden.

06.07 / Parkplatzunfall - Verursacher flüchtig

Schneverdingen: Am Dienstag, gegen 11.15 Uhr stieß ein dunkler Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Opel Meriva und beschädigte das Fahrzeug hinten links. Der Unfall ereignete sich auf den Parkplätzen an der Gebäuderückseite der Verdener Straße 11 und 13 mit Zu-/Abfahrt zur Bergstraße. Das verursachende Fahrzeug kommt möglicherweise aus dem Landkreis Rotenburg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

06.07./ Mit Fahrrad ohne unterwegs - Strafanzeige folgt

Soltau: Weil ein 14jähriger Radfahrer am Dienstag, gegen 23:50 Uhr, ohne Licht mit seinem Rad unterwegs war wurde er Am alten Stadtgraben einer Kontrolle unterzogen. Da er sich nicht ausweisen konnten durchsuchten die Beamten ihn nach Ausweispapiern. Zu seinem Pech wurde dabei eine geringe Menge an Cannabis unerlaubt in seinem Besitz aufgefunden. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren.

