POL-HK: Walsrode: Fahrradfahrer an Verdener Straße übersehen - Polizei sucht Autofahrerin; Soltau: Diebstahl: Opfer aus Auto gelockt; Soltau: In Baucontainer eingebrochen

06.07 / Fahrradfahrer an Verdener Straße übersehen - Polizei sucht Autofahrerin

Walsrode: Bereits am Mittwoch, 30.06.2021, kam es gegen 16.00 Uhr auf der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem dunklen Pkw - mit Kennzeichen aus dem Heidekreis - und einem Fahrradfahrer. Beide befuhren die Straße in Richtung stadteinwärts, als der Pkw nach rechts in die Robert-Koch-Straße einbog und dabei den 23-Jährigen auf seinem Fahrrad übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer in die hintere rechte Tür des Pkw fuhr, sodass dort eine Delle entstanden sein soll. Der kognitiv eingeschränkte junge Mann gab auf Befragen der Fahrerin und ihres männlichen Begleiters an, dass ihm nichts passiert sei. Daraufhin setzten die Verursacher ihre Fahrt fort. Der junge Mann schob sein Fahrrad anschließend, da es nicht mehr fahrbereit war. Außerdem zog er sich bei dem Unfall einige leichte Verletzungen zu. Die Polizei Walsrode bittet die Insassen des Pkw und weitere Zeugen sich unter 05161/984480 zu melden.

05.07 / Diebstahl: Opfer aus Auto gelockt

Soltau: Ein 76jährige Frau aus Munster wurde am Montagmittag auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße Opfer einer Trickdiebin. Die unbekannte Täterin lockte die Frau unter einem Vorwand aus ihrem geparkten Auto und entwendete im Anschluss aus dem Fahrzeug einen Beutel, in dem sich unter anderem auch ein Portmonee befand. Der Gesamtschaden wird auf rund 550 Euro geschätzt. Hinweise zur Täterin nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

05.07 / In Baucontainer eingebrochen

Soltau: Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende auf der Großbaustelle an der Winsener Straße Zugang zu zwei Baucontainern und entwendeten diverses Werkzeug. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

05.07 / Fahrzeugseite eines Volvo zerkratzt

Bad Fallingbostel: Am Kirchplatz, auf dem Parkplatz der Rewe-Filiale, zerkratzten Unbekannte am Montag, in der Zeit zwischen 17.00 und 17.30 Uhr die linke Fahrzeugseite eines geparkten Volvo XC60. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel in Verbindung zu setzen.

05.07 / Mit 1,12 Promille Auto gefahren

Schwarmstedt: Polizeibeamte überprüften am Montagmorgen an einer Anschrift in Schwarmstedt eine 39jährige Frau, die zuvor mit ihrem Pkw gefahren war. Die Frau führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,12 Promille. Die Beamten ließen zwei Blutproben entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

05.07 / 15jährige Fahrradfahrerin übersehen

Soltau: Am Montagabend, gegen 20.25 Uhr kam es an der Kreuzung "Krauls Eck" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde. Ein 60jähriger Autofahrer aus Bad Fallingbostel übersah während des Abbiegevorgangs die querende 15-Jährige und erfasste sie mit seinem Pkw. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

