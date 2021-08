Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrraddiebstahl am Kamp - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich ein Unbekannter in der Straße "Kamp" an zwei Fahrrädern zu schaffen gemacht. Der Täter näherte sich den beiden Zweirädern, die in Höhe der Hausnummer 80 abgestellt wurden und knackte gewaltsam das zur Sicherung angebracht Schloss. Ein hochwertiges schwarzes Trekkingrad der Marke "Haibike" nahm der Täter an sich und machte sich damit aus dem Staub. Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327 -2215 oder -3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell