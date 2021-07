Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren (15.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall hat eine Radfahrerin am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der Einmündung Benediktinerring / Waldstraße verursacht. Eine 15-Jährige überquerte auf einem Fahrrad einen Fußgängerüberweg. Eine 58-jährige VW / EOS-Fahrerin bog von dem Benediktinerring nach rechts ab und rechnete nicht mit der Jugendlichen, die von rechts kommend plötzlich die Straße überquerte. Beim Zusammenprall erlitt das Mädchen leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Den Schaden am Mountainbike der Unfallverursacherin schätzte die Polizei auf rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell