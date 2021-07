Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Unbekannter Lastwagenfahrer beschädigt geparkten BMW und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise (15.07.2021)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Beim Rangieren auf einem Firmenparkplatz am Ende der Bahnhofstraße hat ein bislang noch nicht bekannter Fahrer eines größeren Lastwagens am Donnerstag, in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr, einen dort abgestellten weißen 5er BMW beschädigt. Ohne sich weiter um den am BMW angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Lastwagenfahrer davon. Nun ermittelt die Polizei Sulz (07454 92746) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

