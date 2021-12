Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Unfall mit Schnellkochtopf

Ludwigsburg (ots)

Mit Verbrühungen im Gesicht musste am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr ein 46-jähriger Mann in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem es in seiner Wohnung im Hartweg in Mundelsheim zu einem Unfall mit einem Schnellkochtopf gekommen war. Er hatte in dem Topf ein Gericht zubereitet. Möglicherweise aufgrund eines Bedienungsfehlers wurde der Deckel explosionsartig weggedrückt und der Inhalt wurde mehrere Meter durch die Wohnung geschleudert. Nachbarn hatten diese Explosion wahrgenommen und gingen zunächst von einem Brandausbruch aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mundelsheim, Großbottwar und Hessigheim rückten daraufhin mit 31 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus.

