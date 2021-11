Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Renitente Gäste

Rust (ots)

Zwei Männer haben am frühen Sonntagmorgen in einer Hotelanlage in der Europa-Park-Straße den Sicherheitsdienst und Beamte des Polizeireviers Lahr beschäftigt. Die 29 und 23 Jahre alten mutmaßlichen Störenfriede wurden kurz nach Mitternacht wegen Pöbeleien des Hotels verwiesen. Im Außenbereich sollen die beiden sichtlich Betrunkenen weiter Unruhe gestiftet haben, weshalb die Security offenbar erneut eingreifen musste und die Polizei verständigt wurde. Da insbesondere der Endzwanziger im weiteren Verlauf uneinsichtig war, musste er unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt durch die vor Ort eilenden Ordnungshüter in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte der Pöbelnde die einschreitenden Beamten mehrfach. Auf dem Revier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille. Ihn und sein Kumpane erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

/pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell