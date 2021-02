Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Oersdorf - Audi-Motoren am Waldweg entsorgt (Fotos)

Bad Segeberg (ots)

Im Bereich eines am Oersdorfer Bollweg gelegenen Waldgebietes ist es zu einer unerlaubten Abfallablagerung bzw. Bodenverunreinigung gekommen.

Ein Zeuge stellte am 11.02.2021 drei Motoren an einem Waldweg fest, aus denen Öl ausgelaufen war und meldete den Sachverhalt am 18.02.2021 der Polizei.

Die Beamten des Ermittlungsdienstes Umwelt des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg haben vor Ort festgestellt, dass es sich um drei Pkw-Motoren des Herstellers Audi handelte.

Weiterhin stellten die Beamten Kleidungsstücke fest. Ob die Kleidung im Zusammenhang mit der unzulässigen Ablagerung steht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Beamten suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter 04551 8840.

