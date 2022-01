Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Randale im Stadtpark

Gescher (ots)

Gegenstände für die Bevölkerung wurden in der Vergangenheit und nun erneut in Gescher zerstört. Das Bestreben verschiedener städtischer Akteure, den Stadtpark attraktiv zu gestalten, wird immer wieder zunichtegemacht. Vor einiger Zeit brannte ein Bücherschrank im Stadtpark in Gescher. Die Ermittlungen der Kripo Borken führten seinerzeit zu zwei Jugendlichen, die für diese und andere Sachbeschädigungen verantwortlich waren.

Nun wurde mehrfach ein öffentlich zugänglicher Behälter mit Spielutensilien Ziel von Randalierern. Elektronisch über eine App können Türen an dem Schrank geöffnet und der Inhalt auf Leih- und Vertrauensbasis entnommen und genutzt werden. Dieses Vertrauen nutzen unbekannte Randalierer für ihre Zwecke aus. Gemeldet wurde die letzte Beschädigung der Polizei am Samstag. Den Schrankinhalt und einen unbrauchbar gemachten Schrank ließen die Täter zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

