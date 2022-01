Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Spendenbox in Kirche aufgebrochen

Ahaus (ots)

Spendengelder gestohlen haben Unbekannte am Montag in Ahaus: Die Täter brachen einen Behälter auf, der als Sammelbox in der Marienkirche am Markt angebracht war. Darin befanden sich Umschläge mit Spenden, die anlässlich der Sternsingeraktion dort eingeworfen werden konnten. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen die Täter den Sammelbehälter auf. Zu der Tat kam es zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

