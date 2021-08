Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei Männer im Hauptbahnhof Hamm

Hamm (ots)

Innerhalb weniger Stunden haben Beamte des Bundespolizeireviers Hamm am Montagnachmittag (17.August) zwei Männer verhaftet, die mit Haftbefehl gesucht wurden.

Gegen 15:30 Uhr stellten sie bei der Kontrolle eines polnischen Staatsangehörigen fest, dass dieser im Mai 2020 durch das Amtsgericht Hannover wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro verurteilt wurde. Diese Geldstrafe beglich der 33-jährige Mann bis dato nur geringfügig, weswegen er mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er den haftbefreienden Restbetrag von 690 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, lieferten ihn die Bundespolizisten für die nächsten 46 Tage in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Nur drei Stunden später nutzte ein senegalesischer Staatsangehöriger einen ICE von Hannover nach Hamm ohne erforderlichen Fahrausweis. Zur Unterstützung bei der Identitätsfeststellung forderte der Zugbegleiter die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm an. Diese stellten neben der Identität des Mannes zudem fest, dass gegen den 25-jährigen ein Haftbeschluss des Amtsgericht Dresden zur Ausweisung/Abschiebung vorlag. Er wurde dem Polizeigewahrsam beim Polizeipräsidium Hamm zugeführt. Von dort erfolgen weitere Maßnahmen in enger Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde in Dresden.

