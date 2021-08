Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter hustet 33-Jährige mehrfach ins Gesicht - Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren ein

Dortmund - Bochum - Essen (ots)

Gestern Mittag (16. August) hustete ein unbekannter Mann in der S1 von Bochum nach Dortmund, eine Essenerin mutmaßlich vorsätzlich in ihr Gesicht, nachdem diese ihn aufforderte den Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Die Bundespolizei forderte Videoaufzeichnungen an.

Nach eigenen Angaben wurde eine 33-jährige Essenerin auf ihrer Fahrt in der S1 von Bochum in Richtung Dortmund durch einen unbekannten Täter mehrfach angehustet. Zuvor habe die Geschädigte den Reisenden auf die Maskenpflicht im Zug hingewiesen.

Daraufhin soll der aggressiv werdende Mann, mittleren Alters, sich extra neben die Essenerin gesetzt haben und sich ihr zunehmend bedrohlich genähert haben.

Als die junge Frau den Zug gegen 13:30 Uhr in Höhe des Fahrradabteils dann verlassen wollte, versperrte der Mann ihr mit seinem mitgeführten Fahrrad den Weg und bäumte sich bedrohlich auf.

In Dortmund wandte sie sich dann an die Bundespolizei. Der Täter soll eine weiß graue Basecap und eine schwarze Jacke getragen haben.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren, unter anderem wegen Nötigung ein und bitten Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen. *BA

