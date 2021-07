Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Hosentasche gestohlen

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Ein 82 Jahre alter Mann wurde am Donnerstagmittag (8. Juli) gegen 11.30 Uhr Opfer eines Diebstahls. Nachdem er in einem Verbrauchermarkt Am Landabsatz seine Einkäufe erledigt hatte, wurde er auf dem Weg zu seinem Auto auf einer Rolltreppe von einer Frau von hinten mit einem Einkaufswagen angestoßen. Kurze Zeit später stellte er fest, dass ihm seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gestohlen wurde. Die Frau wurde beschrieben als dünn, zwischen 155 und 165 Zentimeter groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Sie hatte dunkle Haare und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Wer kann Angaben zur Identität der Personen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

