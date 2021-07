Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieb "tanzt" Frau an

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Eine 33 Jahre alte Frau wurde am Donnerstag (8. Juli) fast Opfer eines Diebstahls. Sie wurde gegen 23.30 Uhr im Bereich des Busbahnhofes von zwei Männern angesprochen. Einer der Männer, der möglicherweise alkoholisiert war, kam der Heinsbergerin immer näher und habe sie schließlich "angetanzt", also bewusst den direkten engen körperlichen Kontakt gesucht. Nachdem sie ihn zurückwies, entfernten sich die Männer. Kurze Augenblicke später musste die 33-Jährige feststellen, dass ihr Handy nicht mehr in ihrer hinteren Hosentasche war. Da die beiden Unbekannten noch in Sichtweite waren, kehrte sie um und hielt ihnen den Diebstahl vor. Der Haupttäter legte dann das Handy auf einer Bank ab. Daraufhin flüchteten die Personen in Richtung Innenstadt. Der Haupttäter hatte laut Beschreibung ein südländisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Jeans, rote Schwimmsandalen und trug sein schwarzes Haar nach hinten gegelt. Sein Begleiter wirkte ebenfalls südländisch. Auch er trug schwarze Jeans und hatte sein schwarzes Haar nach hinten gegelt. Zusätzlich führte er eine große Musikbox mit sich.

Wer kann Angaben zur Identität der Personen machen oder hat weitere Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell