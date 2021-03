Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Polizeidienstgebäude und Regio-Bahnhof durch Graffiti

57537 Wissen, Im Kreuztal 103 und Bahnhofstr. 2, Regio-Bahnhof (ots)

In der Zeit von Sa., 27.02.2021, 19:00 Uhr und So., 28.02.2021, 08:40 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Außenwand der Polizeiwache Wissen mit großen, in schwarzer Farbe aufgesprühten Buchstaben "ACAB" und "57 Org". An mehreren Gebäudeteilen des Regio-Bahnhofes wurden die gleichen und auch andere Graffiti festgestellt. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

