Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind von vorbeifahrenden Motorroller leicht verletzt

Zeugen gesucht

Wegberg-Rödgen (ots)

Eine 7-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad am Dienstag (6. Juli) gegen 16.15 Uhr die Straße Bruchend in Fahrtrichtung Anton-Raky-Allee und stürzte. Hierbei verlor das Mädchen einen ihrer Schuhe, der in Richtung Fahrbahnmitte fiel. In gleicher Fahrtrichtung war ein Motorrollerfahrer unterwegs, der sich von hinten dem Kind näherte. Als dieses den Schuh aufheben wollte, war der Zweiradfahrer fast auf gleicher Höhe und versuchte, dem Kind auszuweichen. Hierbei touchierte er den linken Fuß der Schülerin. Das Kind verletzte sich leicht. Der Motorrollerfahrer setzte seine Fahrt fort und wird nun gesucht. Bei dem Zweirad handelte es sich um einen schwarzen Motorroller. Der Fahrer trug einen ebenfalls schwarzen Helm. Wer hat den Vorfall beobachtet und/oder kann Angaben zur Identität des Motorrollerfahrers machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell