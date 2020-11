Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall auf der L52 (Nachtragsmeldung)

KehrigKehrig (ots)

Gegen 07:51 Uhr ereignete sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei befuhr eine 45-jährige Frau aus der VGV Maifeld die L52 aus Richtung Kehrig kommend in Fahrtrichtung Düngenheim. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin in einem starken Gefällstück bei feuchter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Baum und überschlug sich. Die im Fahrzeug eingeklemmte Frau wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Zur Abklärung der Schwere der Verletzungen wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz gebracht.

