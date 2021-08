Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt bei 37-Jährigen Haftbefehl wegen Betäubungsmittelvergehen

Aachen - Heinsberg - Rothenbach (ots)

Am Montagabend hat die Bundespolizei einen 37-jährigen Polen festgenommen. Er war mit seinem Fahrzeug in Rothenbach/Kreis Heinsberg aus den Niederlanden eingereist, als er von einer Streife der Bundespolizei angehalten wurde. Bei der Überprüfung der Personalien wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen eines Betäubungsmittelvergehens (unerlaubter Besitz von Cannabis und Amphetamin) festgestellt. Der zur Strafvollstreckung ausgestellte Haftbefehl war mit einer Geldstrafe von 1170,- Euro verhängt worden. Im Falle einer Nichtzahlung drohte dem Betreffenden eine 117-tägige Freiheitsstrafe. Da der 37-Jährige die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er festgenommen. Im Anschluss der Festnahme wurde sein Fahrzeug durchsucht. Hier fanden die Beamten noch eine kleinere Menge an Marihuana. Sie beschlagnahmten die geringe Menge an Betäubungsmitteln und brachten den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige. Danach wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Von hier wird er zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in die zuständige Justizvollzugsanstalt verbracht werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell