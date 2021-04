Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Daun und Polizei Adenau führen zum Verursacher!

Kelberg (ots)

Am 20.04.2021, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei Daun ein Verkehrsunfallgeschehen in Kelberg, Wittum aufgezeigt. Im Nahbereich der dort gelegenen Tierarztpraxis hatte ein unbekannter SUV - Fahrer, innerhalb einer Parkzeile, einen anderen PKW stark beschädigt und war, ohne eine Schadensregulierung anzustreben, davongefahren. Zunächst gab es überhaupt keine verwertbaren Hinweise auf den Flüchtigen. Nach und nach wurden dann aber doch mehrere Zeugen ermittelt und durch jede einzelne Befragung konnten die Polizeibeamten Stück um Stück die Einzelheiten zusammenführen und letztlich den Beschuldigten im Kreis Ahrweiler identifizieren und mit dem Unfallszenario konfrontieren. Dieser hatte seinen SUV in der Zwischenzeit bereits auf einem Werkstattgelände platziert und hätte innerhalb kürzester Zeit die deutlich erkennbaren frischen Unfallschäden beseitigen lassen. Die Geschädigte erhielt dann am Abend die frohe Kunde, dass ihr Schaden für sie kostenneutral versicherungsrechtlich abgewickelt werden kann. Ihre Freude war natürlich riesengroß. Den Unfallflüchtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

