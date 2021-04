Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Giftköder in Bitburg ausgelegt

Bitburg (ots)

Am Samstag, 17.04.2021, 20.37 Uhr, fand eine Zeugin beim Spazierengehen mit ihrem Hund in der Burbetstraße in Bitburg eine orangefarbene Schale mit Innereien. Möglicherweise handelte es sich hierbei um einen Giftköder für Tiere. Die Zeugin stellte die Schale sicher um Schaden von ihrem Hund oder anderen Tieren abzuwenden. Hinweise zu der Schale bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

