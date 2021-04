Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährliches Überholmanöver auf der B421 bei Oberehe

Oberehe (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11:20 Uhr, wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin mitgeteilt, dass ein Pkw-Fahrer auf der B 421 bei Oberehe im dortigen Serpentinenabschnitt offenbar ein riskantes Überholmanöver vollzog. So soll dieser in Richtung Walsdorf-Zilsdorf unterwegs gewesen sein und trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge überholt haben. Ein entgegenkommendes Fahrzeug habe ausweichen müssen. Die Polizei fragt: Wer wurde am 19.04.2021, gegen ca. 11:20 Uhr, auf der B421 im Bereich Oberehe durch ein überholendes Fahrzeug gefährdet? Wer hat den Überholvorgang beobachtet? Geschädigte und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Daun unter der Tel.: 06592 9626-0

