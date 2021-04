Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in KITA-Gerätehaus - Zeugen gesucht

Binsfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 16.04.2021, 17:00 Uhr und Montag, 19.04.2021, 14:30 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Gerätehaus der Kindertagesstätte Binsfeld. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Objekt und entwendeten hier zwei abgestellte Bobby-Cars. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260.

