Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Traben-Trarbach (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 18.04.21, ca. 14:00 Uhr - Montag 19.04.21, ca. 11.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in Traben-Trarbach, Am Bahnhof in die Räumlichkeiten des dortigen Fitnessstudios einzubrechen. Hierbei versuchten die Täter, zwei zur Straßenseite weisende Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Tatort ist leicht erhöht und gut einsehbar für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Wer hat im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht? Die Polizeiinspektion Zell erbittet sachdienliche Hinweise hierzu unter Tel. 06542-98670

